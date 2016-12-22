Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,37 EUR Нал. 69,06 68,37 USD Бирж. 57,52 +0,02 EUR Бирж. 68,48 -0,19 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 3765,39 +106,54 ММВБ 2052,28 +0,03% РТС 1123,93 +0,06% Brent 56,80 -0,18% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7288,72 -0,30%
Полиция задержала возле Белого дома мужчину с арсеналом оружия
Лента новостей
Глава МЭР отнес ситуацию с демографией в России к числу тяжелейших в мире 11:13, Общество Кабмин утвердил порядок определения промпродукции без аналогов в России 11:07, Экономика «Роскосмос» заявил о планах отправлять на орбиту космонавтов ОАЭ 10:51, Общество Глава «ПСЖ» предложил Кавани €1 млн за отказ от права бить пенальти 10:50, Спорт Как овладеть навыками ведения переговоров 10:46, РБК и Mitsubishi Electric Орешкин назвал причины «вылезших наружу» проблем банковского сектора 10:38, Экономика В Госдуме назвали дату создания законопроекта о регулировании криптовалют 10:12, Экономика АРСС поделится опытом возведения небоскребов 10:03, Пресс-релизы СМИ узнали об объявлении Рыболовлева персоной нон грата при дворе Монако 10:01, Бизнес Глава Удмуртии рассказал о взломанном аккаунте в Twitter 10:01, Общество Полиция задержала возле Белого дома мужчину с арсеналом оружия 10:01, Общество АИЖК снизило ипотечные ставки до 9% 09:57, Финансы Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков 09:45, Свое дело ЦИК Германии объявил победителей выборов в бундестаг 09:32, Политика Более 60% американцев заявили о недоверии решениям Трампа по поводу КНДР 09:24, Политика СМИ узнали о нахождении тела убитого Толмачева в квартире более месяца 09:01, Общество «Сколько лет рука об руку»: как живет поселок на границе России и КНДР 09:00, Фотогалерея  Протесты на играх по американскому футболу. Фоторепортаж 08:55, Фотогалерея  Ходорковский заявил об огорчении спором Навального и Собчак из-за выборов 08:37, Политика ВЦИОМ выявил отсутствие накоплений у большинства россиян 08:34, Общество Шишханов допустил переход «Интеко» под контроль ЦБ 08:15, Бизнес Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли 08:00, Свое дело Исследование РБК: как изменилась уличная торговля в Москве при Собянине 08:00, Свое дело Прямое возмещение убытков по ОСАГО распространилось на массовые ДТП 07:46, Общество ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг 07:08, Политика Иран назвал «оскорбительными» ограничения на въезд своих граждан в США 06:18, Политика В результате бунта в тюрьме в Калифорнии погиб один человек 05:31, Общество Полиция США назвала имя устроившего стрельбу в церкви в Теннесси 04:52, Общество
Полиция задержала возле Белого дома мужчину с арсеналом оружия
Общество, 10:01
0
Полиция задержала возле Белого дома мужчину с арсеналом оружия

В Вашингтоне полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены арсенал стрелкового оружия и несколько ножей. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщает телеканал CNN.

По данным издания, полиция обратила внимание на мужчину на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, когда он решил справить нужду на улице. Полицейским подозреваемый рассказал, что собирается пройти в Белый дом, чтобы переговорить с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом о том, «куда делась его зарплата и как вытащить из его головы чип».

После этой беседы полиция решила обыскать автомобиль подозреваемого — Nissan, где правоохранители нашли девять единиц стрелкового оружия, три ножа, кастет и большой запас патронов. После обыска мужчину отправили в психиатрическую больницу на обследование, а позднее — в полицейский участок. Ему предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия.

Теги: Белый дом , Вашингтон , Полиция
Главное
Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков Свое дело
Материалы по теме
В Госдуме стритрейсеров предложили приравнять к хулиганам Политика
Полиция США арестовала актера Шайа Лабафа за хулиганство Общество
В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку