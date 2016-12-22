Полиция задержала возле Белого дома мужчину с арсеналом оружия

В Вашингтоне полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены арсенал стрелкового оружия и несколько ножей. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщает телеканал CNN.

По данным издания, полиция обратила внимание на мужчину на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, когда он решил справить нужду на улице. Полицейским подозреваемый рассказал, что собирается пройти в Белый дом, чтобы переговорить с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом о том, «куда делась его зарплата и как вытащить из его головы чип».

После этой беседы полиция решила обыскать автомобиль подозреваемого — Nissan, где правоохранители нашли девять единиц стрелкового оружия, три ножа, кастет и большой запас патронов. После обыска мужчину отправили в психиатрическую больницу на обследование, а позднее — в полицейский участок. Ему предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия.