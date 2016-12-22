Ходорковский заявил об огорчении спором Навального и Собчак из-за выборов

Михаил Ходорковский высказался о споре Алексея Навального и Ксении Собчак, назвав их политическими союзниками, которые уязвляют друг друга в глазах общества. Сам Ходорковский предложил бойкотировать выборы

Михаил Ходорковский (Фото: Sophia Kembowski / DPA / ТАСС)

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в Facebook заявил, что с дискомфортом наблюдает за дискуссией политика Алексея Навального и телеведущей Ксении Собчак. ​

«Меня огорчает, когда политические союзники вместо продвижения общей позиции уязвляют друг друга в глазах общества», — написал Ходорковский. Он отметил, что не считает «криминальным» для кого-либо использование «явно проигрышных псевдовыборов для подъема своей популярности». Ходорковский добавил, что с пониманием относится к популизму Навального и не считает Собчак «глупее в подаче своей позиции обществу».

Сам Ходорковский планирует придерживаться тактики «активного бойкота» с «приходом на участки и протестным голосованием или вписыванием в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека».

Конфликт между Навальным и Собчак произошел из-за слухов о возможном выдвижении телеведущей в кандидаты в президенты. Навальный заявил, что Собчак использует «омерзительные штампы, которые достались из 1990-х годов», и добавил, что Собчак не политик, она трудится в шоу-бизнесе.

В ответ Собчак обвинила Навального в монополизации оппозиционности и «вождизме». На слова Навального о том, что он считает ее взгляды людоедскими, Собчак заявила: «Он присвоил мне идеи, которые я никогда не высказывала».

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента написали, что Кремль планирует выставить на президентские выборы 2018 года женщину, а идеальным «спарринг-партнером» для Владимира Путина была бы Собчак.