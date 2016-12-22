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Прямое возмещение убытков по ОСАГО распространилось на массовые ДТП
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Прямое возмещение убытков по ОСАГО распространилось на массовые ДТП
Общество, 07:46
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Прямое возмещение убытков по ОСАГО распространилось на массовые ДТП

Поправки в закон об ОСАГО, позволяющие прямое возмещение убытков при массовых ДТП, вступили в силу согласно подписанному президентом Владимиром Путиным в марте закону.

Отныне потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника. После запроса страховые компании рассчитываются между собой.

Этот порядок теперь распространяется на ДТП, в котором участвуют больше двух машин. До этого при массовых ДТП потерпевшим приходилось обращаться к страховщику виновника.

Такая схема будет будет действовать в отношении ДТП, которые произошли после 25 сентября. Подобное возмещение возможно только в случае столкновений, где люди не пострадали.

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках к закону об ОСАГО 28 марта. Кроме прямого возмещения убытков при массовых ДТП поправки касаются возможности замены выплаты ущерба пострадавшего ремонтом поврежденного автомобиля. Минимальный гарантийный срок подобного ремонта составляет, согласно поправкам, шесть месяцев. Отныне ремонт является основным способом возмещения ущерба, за исключением случаев, когда машина полностью уничтожена или погиб пострадавший в аварии.

Деньги можно потребовать также в случае особых договоренностей со страховщиком, или если страховщик не предоставит подходящую автостанцию для ремонта. Кроме того, возмещение ущерба деньгами смогут получать инвалиды. В апреле Минфин также предложил запретить страховщикам выставлять требования о возмещении к пешеходам при аварии, так как подобные прецеденты уже имели место.

Теги: ОСАГО , ущерб , массовые ДТП , возмещение
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