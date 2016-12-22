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ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг
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ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг
Политика, 07:08
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ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг

По официальным предварительным результатам, на парламентских выборах в Германии победил блок ХДС/ХСС, набравший 33% голосов, сообщает телеканал ARD со ссылкой на ЦИК.

Как сообщает телеканал, второе место заняла СДПГ (20,5%). а замкнула тройку лидеров правая Альтернатива для Германии (АдГ) с 12,6%. Следом расположилась Свободная демократическая партия (СДП) с 10,7% голосов. «Левая» партия набрала 9,2%, а «Зеленые» — 8,9%.

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Несмотря на победу, за ХДС/ХСС проголосовало на 8,5% меньше избирателей. Уменьшилось число голосов и у СДПГ — на 5,2%. «Левые» и «Зеленые» потеряли 0,6% и 0,5% соответственно. Зато поддержка АдГ выросла на 7,9%, а СДП — на 5,9%.

По результатам выборов ХДС/ХСС займет 246 мест в бундестаге, СДПГ — 153, а АдФ — 94. СДП получил 80 кресел в парламенте, а «Левые» и «Зеленые» будут довольствоваться 69 и 67 местами соответственно.

Ранее сообщалось, что согласно проведенным 24 сентября экзитполам, блок ХДС/ХСС получал 33,5% голосов, СДПГ — 21%, а АдФ — 13%. В этой связи канцлер Германии Ангела Меркель назвала ХДС «самой успешной политической силой». В то же время лидер АдФ объявил «охоту» на Меркель и формируемое ею правительство чтобы «вернуть Германию» ее народу. В ответ на результаты экзитполов в крупных городах страны прошли акции протеста против попадания ультраправой АдГ в бундестаг.

Теги: Германия , результаты , бундестаг , Выборы
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