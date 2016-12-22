Полиция США назвала имя устроившего стрельбу в церкви в Теннесси

Стрельбу в церкви в штате Теннесси устроил 25-летний афроамериканец Эмануэль Кидега Сэмсон, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полицией Нэшвилла.

​Как говорится в сообщении, Сэмсон вышел из больницы, после чего ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Как передает телеканал NBC News, пресс-секретарь полиции Нэшвила Дон Арон добавил, что подозреваемый в убийстве будет арестован.

ФБР и полиция Теннесси начали расследование инцидента, однако воздерживаются от комментариев.

Ранее сообщалось, что 24 сентября мужчина открыл стрельбу в церкви Бернетт в городе Антиохия, в окрестностях Нэшвилла, штат Теннесси. В результате инцидента одна женщина погибла и шесть человек были ранены, включая священника Джои Спанна и его жену Пегги.

Двое раненых находятся в критическом состоянии. Во время стрельбы нападавший также ранил и себя. Его обезвредил церковный служитель, 22-летний Калеб Энгл. Вскоре полиция задержала стрелявшего.