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В результате бунта в тюрьме в Калифорнии погиб один человек
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В результате бунта в тюрьме в Калифорнии погиб один человек
Общество, 05:31
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В результате бунта в тюрьме в Калифорнии погиб один человек

В результате подавления бунта в тюрьме близ города Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, погиб один из заключенных. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, тюремная охрана использовала перцовый аэрозоль и резиновые пули, чтобы усмирить бунт в тюрьме, в который было вовлечено более 160 заключенных. В результате действий охраны один заключенный скончался в госпитале из-за ранений, нанесенных резиновыми пулями, восемь были ранены. Погибшим оказался Мэтью Кук, осужденный на 13 лет заключения за кражу со взломом.

Как минимум трое пострадавших заключенных нуждаются в длительном лечении, рассказали агентству в медучреждении.

Как рассказала представитель тюрьмы Моника Эвон, беспорядки начались во внутреннем дворе тюрьмы, где в тот момент находилось около 600 заключенных. Она отметила, что охране потребовалось десять минут, чтобы восстановить порядок. По ее словам, на данный момент причина бунта расследуется. Как добавила Эвон, это первый случай бунта и летального исхода во время него за 22 года.

Калифорнийская мужская колония была образована в 1954 году. В ней могут отбывать заключение не менее 4 тыс. человек.

В феврале в тюрьме города Смирна, штат Делавэр, заключенные взяли в заложники пятерых охранников исправительного учреждения. В связи с инцидентом тюрьмы штата были поставлены под усиленный контроль.

Теги: США , Калифорния , тюрьма , бунт
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