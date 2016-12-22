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В Москве «заминировали» гостиницу «Даблтри Хилтон»
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В Москве «заминировали» гостиницу «Даблтри Хилтон»
Общество, 24 сен, 23:59
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В Москве «заминировали» гостиницу «Даблтри Хилтон»

В гостиницу «Даблтри Хилтон» на ​Ленинградском шоссе поступило сообщение о «минировании». Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Звонок об угрозе взрыва поступил в отель «Даблтри Хилтон» на Ленинградском шоссе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за воскресенье 24 сентября в Москве звонки о «минировании» поступили в девять торговых центров и восемь гостиниц. В частности, были «заминированы» ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы, «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Принц-Плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Домодедово», «Океания» и «Щука». Также сообщения о взрывных устройствах поступили в гостиницы «Измайловская», «Минима», «Авита», «Аквамарин», «Азимут», «Афиша», «Золотой колос» и «Космос».

Сообщения о взрывных устройствах в этих зданиях не подтвердились.


 

Теги: Москва , эвакуация , минирование , гостиница
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