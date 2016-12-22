Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 319 человек

В Мексике в результате прошедшего 19 сентября землетрясения погибли 319 человек. Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.
«Общее число погибших составило 319 человек. В Мехико — 181, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Мехико — 13, в штате Герреро — 6 и один человек в штате Оахака», — написал Пуэнте.
Ранее, 24 сентября, Пуэнте сообщал о 305 жертвах землетрясения. В тот же день в штате Чьяпас произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 57 км в 122 км юго-западнее города Танала.
В Министерстве иностранных дел России сообщали, что на момент землетрясения 19 сентября в стране находились 100 российских туристов. По данным МИДа, никто из них не пострадал.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября в 21:14 мск в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем последовали еще 11 толчков магнитудой до 4,0. Землетрясение уничтожило множество зданий, в результате чего многие мексиканцы остались без жилья. Толчки также уничтожили дома, в которых находились съемные квартиры российских дипломатов в Мехико. Кроме того, в результате землетрясения без света остались около 4 млн граждан Мексики.