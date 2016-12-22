Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель

Глава ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд пообещал «объявить охоту» на председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом он заявил в ходе выступления перед однопартийцами после объявления данных экзитполов на выборах в парламент Германии, сообщает Bild.

«Поскольку мы, очевидно, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, то правительству стоит готовиться, каким бы оно ни было. Мы объявим охоту на правительство и на Меркель. И мы вернем нашу землю и наш народ», — сказал Гауланд.

Ранее, 24 сентября, Меркель, комментируя итоги выборов в бундестаг, назвала ХДС «самой успешной политической силой» в Германии, которая будет формировать правительство. Канцлер подчеркнула, что «никто не сможет сформировать его против нас». По словам Меркель, в ХДС надеялись «на лучший результат» на выборах. Она пообещала «вернуть избирателей», проголосовавших за АдГ.

По данным опубликованных экзитполов, блок Меркель ХДС/ХСС получил 33,5% голосов и удержал лидерство в парламенте. Второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), лидером которой является политик Мартин Шульц. Социал-демократы набрали 21% голосов. За АдГ проголосовали 13% граждан ФРГ, что позволило партии впервые войти в бундестаг.

На четвертом месте с 10% голосов находится партия «Свободные демократы». Партия «Зеленые» и Левая партия набрали по 9% голосов. Согласно подсчетам, явка на выборы в парламент Германии составила 75%. В 2013 году на выборы пришли 73% граждан. По информации ZDF, прошедшие выборы стали худшими для блока Меркель за последние несколько лет. В 2013 году блок смог набрать 41,5% голосов.