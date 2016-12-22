В Италии во время авиашоу разбился истребитель
Общество, 21:08
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В Италии во время авиашоу разбился истребитель
Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Eurofighter Typhoon разбился во время авиашоу в регионе Лацио, пилот погиб на месте. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Очевидцы опубликовали кадры авиакатастрофы на итальянском авиашоу в Twitter.
Авиакатастрофа произошла днем 24 сентября возле города Террачина, на берегу Тирренского моря. Зрители наблюдали за маневрами истребителя, который пилотировал 36-летний капитан ВВС Габриэль Орланди. Выполняя один из маневров, самолет врезался в воду. Пилот не успел катапультироваться. Спустя полтора часа после аварии его тело нашли водолазы. По предварительным данным, пилот не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.