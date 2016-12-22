Возле берегов Мексики сформировался тропический шторм «Пилар»

Возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

В настоящий момент Пилар находится в 110 км к западу от расположенного на тихоокеанском побережье Мексики города Мансанильо. Скорость ветра достигает 72 км/ч. Шторм движется на северо-запад со скоростью 12 км/ч.

Ранее жертвами урагана «Мария» на Пуэрто-Рико стали десять человек, все жители острова остались без электричества. В Доминике во время урагана «Мария» погибли 14 человек. Представитель правительства Доминики Чарльз Чонг заявил, что ураган лишил граждан еды и воды и они находятся «на грани выживания». Также прошедший ураган вызвал волну мародерства в стране.

В начале сентября жертвами урагана «Ирма» на Карибских островах стали более 30 человек. Также он затопил город Майами в американском штате Флорида и лишил электроэнергии более 3 млн человек.

В конце августа на южные американские штаты Техас и Луизиана обрушился ураган «Харви». В результате удара урагана погибли 82 человека. По данным специалистов, «Ирма» и «Харви» нанесли ущерб США на $290 млрд.