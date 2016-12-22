В Мали из-за взрыва погибли три миротворца ООН

По меньшей мере три миротворца ООН погибли от взрыва самодельного взрывного устройства в Мали, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

Инцидент произошел около 04:00 мск во время движения конвоя с гуманитарной помощью для жителей Мали между городами Анефис и Гао на севере страны. «Наши мысли в первую очередь с семьями и близкими погибших. Мы обещаем оказать им поддержку», — заявил глава MINUSMA Коэн Дэвидс.

В середине августа террористы из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) атаковали штаб-квартиру миротворческих сил ООН в городе Тимбукту на севере страны. В результате атаки погибли семь миротворцев, еще столько же получили ранения.

Миссия MINUSMA начала свою деятельность в 2013 году, которая обеспечивает военную помощь малийским войскам в борьбе с боевиками из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Также миссия поставляет гуманитарные грузы гражданам Мали.