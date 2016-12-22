В Москве эвакуировали два ТЦ

ТЦ «Щука» после эвакуации (Фото: РБК)

Столичные торговые центры «Океания» и «Щука» были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает корреспондент РБК. «На улицу вывели около 500 человек, в настоящий момент вход в ТЦ закрыт. Возле ТЦ стоит одна пожарная машина. Народ выходил спокойно, без паники», — передает корреспондент РБК, находящийся у ТЦ «Океания».

Как сообщил другой корреспондент РБК, полиция оцепила ТЦ «Щука». Как рассказал РБК один из очевидцев, посетителей эвакуировали около часа назад. «Кинологи работают», — отметил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Москве также были эвакуированы еще четыре ТЦ из-за угрозы взрыва. Речь идет о ТЦ «Мега Химки», «Метрополис», «Хорошо» и «Капитолий». На месте происшествия работают кинологи с собаками. Всего были эвакуированы около 9 тыс. человек.

Ранее 24 сентября в Уфе эвакуировали ТЦ «Радуга Экспо» и «Мега Уфа» после анонимных звонков о минировании. Об этом РБК сообщали сотрудники кол-центров ТЦ. По информации ГУ МВД по Башкирии, вызовы оказались ложными. Также людей выводили из гостиниц Hampton by Hilton и Park City. Кроме того, из одного из уфимских отелей были эвакуированы футболисты «Уфы» за три часа до матча с тульским «Арсеналом».

Неизвестные стали сообщать о заложенной взрывчатке в ТЦ, кинотеатрах, школах, гостиницах, вокзалах и административных зданиях по всей России с 10 сентября. Людей эвакуировали в 25 городах страны. В полиции оценили ущерб от ложных звонков в 300 млн руб. В ФСБ по факту «телефонного терроризма» возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).