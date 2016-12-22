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Иран начал проведение военных учений на границе с Иракским Курдистаном
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Иран начал проведение военных учений на границе с Иракским Курдистаном
Политика, 19:03
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Иран начал проведение военных учений на границе с Иракским Курдистаном

Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали проводить военные учения «Мохаррам» в районе Ошневие в юго-западной части Ирана, на границе с Иракским Курдистаном. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

В учениях задействованы артиллерийские, бронетанковые и воздушно-десантные подразделения КСИР. Учения проводятся под личным контролем бригадных генералов Хоссейна Салами и Мохаммада Пакпура.

Ранее 24 сентября телеканал PressTV сообщал, что Иран закрыл свое воздушное пространство для самолетов из Иракского Курдистана. Это решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана после того, как «политические усилия» страны по вопросу референдума о независимости Иракского Курдистана оказались неэффективными. Запрос на закрытие воздушного пространства в совет безопасности направило правительство Ирана.

Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости 25 сентября. Изначально он должен был пройти в 2014 году, однако его отложили в связи с наступлением боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) по Ираку. В июне 2017 года президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о проведении референдума 25 сентября.

Белый дом 16 сентября призвал Иракский Курдистан не проводить референдум 25 сентября и назвал референдум «провокационным и дестабилизирующим». По мнению Вашингтона, его проведение отвлечет местные власти от борьбы с ИГ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 сентября подверг критике решение о проведении референдума. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерриш также считает, что референдум может отвлечь курдов от борьбы с ИГ и помешать восстановлению освобожденных от боевиков территорий.
Теги: Иран , военные учения , Иракский Курдистан
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