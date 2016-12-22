В избиркоме Германии рассказали о явке на выборы в парламент

Явка на проходящие 24 сентября выборы в немецкий парламент незначительно ниже, чем в 2013 году. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на избирательную комиссию Германии.
«По данным на 14:00 (15:00 мск) явка составила 41,1%. Это на 0,3% меньше, чем в 2013 году», — заявили в избиркоме.
Ранее в выборах приняла участие канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель. Она пришла на избирательный участок в сопровождении своего супруга, Иоахима Зауэра. После голосования они не стали делать никаких заявлений и покинули участок. До этого на выборах проголосовали глава МИД Германии Зигмар Габриэль, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц и представитель партии «Зеленых» Винфрид Кречманн, занимающий пост премьер-министра земли Баден-Вюртемберг.
Парламентские выборы в Германии начались утром 24 сентября. В выборах участвуют 47 политических партий — шесть из них смогут получить места в бундестаге. По итогам выборов будут определены составы парламента и правительства на следующие четыре года.