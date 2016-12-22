В аэропорту Домодедово задержали шесть рейсов «ВИМ-Авиа»

Шесть рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Вчера самолеты поздно разлетались и возвращались с очень большой задержкой, в итоге нарушилось расписание вылетов на сегодня, — рассказал РБК советник руководителя Росавиации Сергей Извольский, комментируя задержки рейсов «ВИМ-Авиа».

Рейс в Ираклион должен был отправиться в 16:15 мск, но был отложен до 02:00 мск 25 сентября. Рейс в Сочи, который должен был вылететь в 22:30 мск, также задержан. Рейс «ВИМ-Авиа» в Симферополь, который должен был отправиться в 16:50 мск, отложили до 00:05 25 сентября. Также задерживается рейс в Анталью — он должен был вылететь в 19:05 мск и сможет отправиться только в 20:35 мск.

Кроме того, задержан рейс, прибывающий из Еревана в Москву, — с 17:05 мск до 19:25 мск. Рейс «ВИМ-Авия» из Антальи в Москву также отложен с 18:20 мск до 00:30 мск 25 сентября.