USADA выступила за отстранение России от участия в Олимпийских играх-2018

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за отстранение России от участия в зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает газета The Guardian.
«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должна поступить так же, как и в Рио и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее институциализации применения допинга» — сказал Тайгарт. По его мнению, WADA должна позволить российским нейтральным спортсменам принять участие в играх «если они докажут, что они чисты».
Тайгарт добавил, что если Россия будет допущена до участия в Олимпийских играх-2018, это станет «ужасным сигналом» для всего международного спортивного сообщества. «Другие меры, кроме отстранения России, будут фактически означать освобождение преступника из тюрьмы» — отметил он.
Ранее 14 сентября руководители антидопинговых агентств 17 стран попросили Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать Россию для участия в Олимпийских играх-2018.
По их данным, существует «огромное количество улик», которые косвенно доказывают применение допинга спортсменами из России на Олимпиаде-2014 в Сочи. «Из-за этого «чистота» игр в Пхёнчхане находится под угрозой» — отметили главы антидопинговых агентств.В Олимпийском комитете России заявили, что не слышали о призывах отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как сообщил РБК член исполкома комитета Олег Матицын, такое решение может принять только МОК. «Я надеюсь, что там примут правильное и взвешенное решение» — подчеркнул Матицын.