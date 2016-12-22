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USADA выступила за отстранение России от участия в Олимпийских играх-2018
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USADA выступила за отстранение России от участия в Олимпийских играх-2018
Новый допинговый скандал, 17:09
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USADA выступила за отстранение России от участия в Олимпийских играх-2018

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за отстранение России от участия в зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должна поступить так же, как и в Рио и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее институциализации применения допинга» — сказал Тайгарт. По его мнению, WADA должна позволить российским нейтральным спортсменам принять участие в играх «если они докажут, что они чисты».

Тайгарт добавил, что если Россия будет допущена до участия в Олимпийских играх-2018, это станет «ужасным сигналом» для всего международного спортивного сообщества. «Другие меры, кроме отстранения России, будут фактически означать освобождение преступника из тюрьмы» — отметил он.

Ранее 14 сентября руководители антидопинговых агентств 17 стран попросили Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать Россию для участия в Олимпийских играх-2018.

По их данным, существует «огромное количество улик», которые косвенно доказывают применение допинга спортсменами из России на Олимпиаде-2014 в Сочи. «Из-за этого «чистота» игр в Пхёнчхане находится под угрозой» — отметили главы антидопинговых агентств.

В Олимпийском комитете России заявили, что не слышали о призывах отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как сообщил РБК член исполкома комитета Олег Матицын, такое решение может принять только МОК. «Я надеюсь, что там примут правильное и взвешенное решение» — подчеркнул Матицын.
Теги: Россия , допинг , WADA , USADA , Олимпиада-2018
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