В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину

В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее открыл стрельбу в одном из московских ресторанов, в результате чего один человек получил ранения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
«После стрельбы объявили план «Перехват». Возле Трубной площади задержали его. Это знакомый пострадавшего, и он доставлен в ОВД. Решается вопрос о возбуждении дела», — рассказал РБК дежурный пресс-службы ведомства.
Ранее 24 сентября в одном из столичных ресторанов произошел конфликт со стрельбой. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
«В ресторане на Малой Сухаревской площади произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, после чего стрелявший и его знакомый скрылись на такси. В результате происшествия пострадал один мужчина», — заявил собеседник агентства.Ранее, 12 сентября, в Москве задержали мужчину, открывшего огонь из травматического пистолета на проспекте Мира. В результате нападения один человек был ранен, его госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что мужчина получил легкое ранение.