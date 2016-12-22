В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину

В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее открыл стрельбу в одном из московских ресторанов, в результате чего один человек получил ранения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«После стрельбы объявили план «Перехват». Возле Трубной площади задержали его. Это знакомый пострадавшего, и он доставлен в ОВД. Решается вопрос о возбуждении дела», — рассказал РБК дежурный пресс-службы ведомства.

Ранее 24 сентября в одном из столичных ресторанов произошел конфликт со стрельбой. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«В ресторане на Малой Сухаревской площади произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, после чего стрелявший и его знакомый скрылись на такси. В результате происшествия пострадал один мужчина», — заявил собеседник агентства.