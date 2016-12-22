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В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину
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В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину
Общество, 15:22
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В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину

В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее открыл стрельбу в одном из московских ресторанов, в результате чего один человек получил ранения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«После стрельбы объявили план «Перехват». Возле Трубной площади задержали его. Это знакомый пострадавшего, и он доставлен в ОВД. Решается вопрос о возбуждении дела», — рассказал РБК дежурный пресс-службы ведомства.

Ранее 24 сентября в одном из столичных ресторанов произошел конфликт со стрельбой. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«В ресторане на Малой Сухаревской площади произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, после чего стрелявший и его знакомый скрылись на такси. В результате происшествия пострадал один мужчина», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 12 сентября, в Москве задержали мужчину, открывшего огонь из травматического пистолета на проспекте Мира. В результате нападения один человек был ранен, его госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что мужчина получил легкое ранение.
Теги: Москва , стрельба , задержание
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