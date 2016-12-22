Рейсовый автобус с 50 пассажирами перевернулся в Иркутской области

В Иркутской области рейсовый автобус MAN попал в аварию с легковым автомобилем Honda Stepwgn. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Инцидент произошел на трассе Р-255 «Сибирь». Как сообщает «Интерфакс», автобус с 50 пассажирами направлялся из Братска в Иркутск. «В автобус врезалась легковая автомашина. От удара он съехал в кювет и лег набок», — сообщили агентству в ГУ МВД по региону.

В результате аварии, по предварительной информации, пострадали пять пассажиров автобуса, водитель легковушки погиб на месте.

Ранее под Калининградом внедорожник столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, водитель внедорожника, не справившись с управлением,​ выехал на встречную полосу, в результате аварии погибли семь человек, еще девять получили ранения.