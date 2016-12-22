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Лавров пообещал не медлить с иском об изъятой дипсобственности
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Лавров пообещал не медлить с иском об изъятой дипсобственности
Политика, 14:13
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Лавров пообещал не медлить с иском об изъятой дипсобственности

Глава МИДа Сергей Лавров пообещал не медлить с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США. Об этом министр рассказал в интервью на телеканале НТВ.

«Мы этим занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует», — сказал Лавров.

Президент Владимир Путин в начале сентября поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства Соединенных Штатов из-за закрытой российской дипсобственности. Путин дал понять, что такой иск может быть подан в американский суд: «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система». Российский лидер также отметил, что действия властей США «нарушили имущественные права» России.

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В середине сентября замглавы МИДа Сергей Рябков провел двухдневные консультации со своим американским коллегой Томасом Шенноном по поводу закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств — в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам Рябкова, перспектив возврата дипобъектов России он не увидел. Подача иска по этому вопросу, по словам дипломата, займет «не месяцы», а несколько недель.

Теги: Сергей Лавров , американские дипломаты , российская дипсобственность , возврат дипсобственности ...
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