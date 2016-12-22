СК начал проверку обстоятельств гибели белухи в Приморском океанариуме

Следователи начали проверку в связи с гибелью белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке. Об этом говорится на сайте регионального СК.

«На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума», — сказано в сообщении.

Ранее представитель океанариума Елена Молчанова заявила, что животное погибло, запутавшись в принесенных штормом сетях. «Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне пришел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет», — поясняла представитель.

При этом местное издание Deita.ru со ссылкой на работника океанариума, пожелавшего остаться неизвестным, сообщало, что не участвующие в шоу животные были «брошены». По мнению источника, ответственность за гибель «всех животных» лежит на директоре. «Однако он ее [ответственность] переложил на главного тренера и начальника отдела дельфинария», — сообщил сотрудник.

Это не первый случай гибели животных в Приморском океанариуме. В июне в нем погибли два молодых моржа, в связи с этим против экс-гендиректора учреждения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (халатность). Следователи установили, что животные содержались в ненадлежащих и небезопасных условиях.

Кроме того, с момента открытия в 2016 году в океанариуме погибли пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, дельфин-афалина и белуха.