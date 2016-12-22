В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-разведчиком

В Калифорнии с базы ВВС США Ванденберг была запущена ​ракета-носитель Atlas V со спутником NROL-42 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР). Об этом на своей странице в Facebook сообщает компания United Launch Alliance (ULA) — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона.

Изначально запуск был запланирован на 22 сентября, но был отложен практически в последнюю минуту из-за необходимости заменить батарею на разгонном блоке носителя.

Видеозапись запуска очевидцы опубликовали в Twitter.

Согласно НУВКР, спутник предназначен для своевременного обнаружения «потенциальных угроз» национальным интересам Соединенных Штатов. Как сообщает портал SpaceFlight, на борту аппарата может быть прибор HEO-4, оснащенный инфракрасными сенсорами, позволяющими вести наблюдение за определенными объектами на Земле.