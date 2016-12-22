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В Башкирии двое туристов из Екатеринбурга сорвались с горы
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В Башкирии двое туристов из Екатеринбурга сорвались с горы
Общество, 10:14
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В Башкирии двое туристов из Екатеринбурга сорвались с горы

В Башкирии двое альпинистов сорвались с высоты на горном хребте Инзерские зубчатки, на место происшествия выехали следователи. Об этом говорится на региональном сайте СК.

Всего, по данным следователей, на горный хребет поднялись четверо туристов. «При спуске двое сорвались и упали с большой высоты», — сказано в сообщении. В результате падения 25-летняя девушка погибла на месте, 31-летний молодой человек получил ранения, его госпитализировали в районную больницу города Белорецк.

По данным РБК Башкортостан, молодые люди упали со скалы высотой около 20 м. В это время на Зубчатках было несколько туристических групп, очевидцы трагедии вызвали МЧС.

Ранее в Сочи альпинист погиб из-за падения при спуске с горы Орлиные скалы. Спасатели перевезли мужчину к туристической тропе Агурского ущелья, где сделали ему сердечно-легочную реанимацию. Приехавшие туда сотрудники скорой помощи также попытались реанимировать пострадавшего, но это не принесло результатов, и мужчина скончался.

Теги: Башкирия , горы , Туризм
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