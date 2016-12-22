Организация разъединенных наций: история конфликтов в ООН

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 300 человек

В Германии открылись избирательные участки для выборов в парламент

В Приморском океанариуме во Владивостоке погибла белуха

Футбольный ЦСКА вышел на прибыль впервые с 2009 года

СМИ узнали о планах Японии развернуть комплексы ПРО на западном побережье

Ирак попросил ядерные державы помочь с созданием атомного реактора

Эксперты назвали четыре интриги выборов в Германии

Трамп ответил на выпад министра КНДР словами «долго не протянут»

Рейтинг одобрения Макрона вырос впервые за два месяца

Британский депутат заявил о возможной отставке Мэй через полгода

Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре

Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей

Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным

Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне

Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск

Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине

В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек

Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м.

Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси

Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек

В Лондоне шесть человек пострадали из-за распыления вредного вещества

Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа

СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве

Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом

Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР

Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным»

Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции