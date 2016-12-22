СМИ узнали о планах Японии развернуть комплексы ПРО на западном побережье

Власти Японии планируют разместить американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны. Об этом сообщает местное издание Asahi со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, Токио намерен развернуть ПРО в ответ на ядерные испытания Пхеньяна. Министерство обороны, по данным источников, обратилось к правительству с запросом увеличить военный бюджет — стоимость такого противоракетного комплекса может обойтись в $714 млн.
Ранее в Японии в рамках противоракетной обороны при очередных ядерных испытаниях Пхеньяна заявили об использовании лазеров. Предполагается, что удар по ракете будет наноситься с борта самолетов или кораблей сразу после запуска, чтобы ее уничтожить или обезвредить.
Последнее ядерное испытание КНДР прошло в начале сентября. Власти Пхеньяна заявили об успешном испытании водородной бомбы, ее взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой примерно 6,0, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии.