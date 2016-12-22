Ирак попросил ядерные державы помочь с созданием атомного реактора

Ирак попросил ядерные державы о помощи в строительстве ядерного реактора в мирных целях. Об этом в ходе Генассамбели ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафар, передает Reuters.

«Ирак призывает наши родственные ядерные страны оказать помощь в строительстве ядерного реактора в мирных целях в соответствии с договором о нераспространении», — сказал министр.

По словам аль-Джаафара, договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «закрепляет за государствами право» на пользование ядерной энергетикой, в том числе проводить исследования в этой области.

Ранее у Ирака было три ядерных реактора в Тувайсе.​ Один из них был уничтожен израильским воздушным налетом в 1981 году, а два других — американскими самолетами в ходе войны 1991 года в Персидском заливе, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году.