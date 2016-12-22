Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,53 EUR Нал. 69,29 68,71 USD Бирж. 57,50 -0,40 EUR Бирж. 68,66 -0,49 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3664,51 -112,42 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,90 +0,80% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США
Лента новостей
Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США 06:53, Политика Рейтинг одобрения Макрона вырос впервые за два месяца 06:11, Политика Британский депутат заявил о возможной отставке Мэй через полгода 05:48, Политика Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре 05:26, Политика Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей 04:55, Политика Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным 04:24, Политика Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне 03:46, Бизнес Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск 03:05, Политика Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине 03:01, Политика В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек 02:19, Общество Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли 02:11, Общество В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. 01:49, Общество Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси 01:36, Политика Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР 01:35, Политика Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек 01:02, Общество В Лондоне шесть человек пострадали из-за распыления вредного вещества 00:29, Общество Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа 00:09, Политика СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве 00:03, Общество Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом 23 сен, 23:48, Политика Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР 23 сен, 23:10, Политика Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» 23 сен, 22:41, Политика Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции 23 сен, 22:40, Общество «Манчестер Сити» забил 24 гола в шести последних матчах 23 сен, 22:19, Спорт Из психоневрологического диспансера под Тверью эвакуировали 180 человек 23 сен, 22:02, Общество СКА забросил девять шайб в матче КХЛ 23 сен, 21:49, Спорт Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» изъяли для докапитализации 23 сен, 21:33, Финансы «Реал» побил рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании 23 сен, 21:29, Спорт «Спартак» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Анжи» 23 сен, 21:00, Спорт
Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США
Политика, 06:53
0
Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США

Американский президент США отреагировал на выступление министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генеральной ассамблеи ООН, который заявил, что удар пор США «неизбежен». Свой комментарий американский лидер написал в Twitter.

«Только что услышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он артикулирует мысли маленького человека-ракеты, они долго не будут рядом!» — сказал Трамп.

В субботу, 23 сентября, глава МИД КНДР с трибуны ООН сказал, что северокорейские ракеты «неизбежно посетят» США после того, как американский президент назвал лидера северокорейской республики Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Ли Ён Хо подчеркнул, что такое сравнение оскорбляют «высочайшее достоинство» его страны.

Затем глава внешнеполитического ведомства КНДР назвал Трампа «психически неуравновешенным человеком», у которого мания величия. Также по словам главы МИД Северной Кореи, Трамп превратил Белый дом в рынок, где «потрескивают счеты», а ООН американский лидер, по мнению Ли Ён Хо, хочет превратить в «гангстерское гнездо».


Теги: КНДР , Генасамблея ООН , Дональд Трамп
Главное
Финальные опросы показали лидерство партии Меркель Политика
Материалы по теме
Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным Политика
Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР Политика
Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку