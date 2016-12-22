Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США

Американский президент США отреагировал на выступление министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генеральной ассамблеи ООН, который заявил, что удар пор США «неизбежен». Свой комментарий американский лидер написал в Twitter.



«Только что услышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он артикулирует мысли маленького человека-ракеты, они долго не будут рядом!» — сказал Трамп.

В субботу, 23 сентября, глава МИД КНДР с трибуны ООН сказал, что северокорейские ракеты «неизбежно посетят» США после того, как американский президент назвал лидера северокорейской республики Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Ли Ён Хо подчеркнул, что такое сравнение оскорбляют «высочайшее достоинство» его страны.

Затем глава внешнеполитического ведомства КНДР назвал Трампа «психически неуравновешенным человеком», у которого мания величия. Также по словам главы МИД Северной Кореи, Трамп превратил Белый дом в рынок, где «потрескивают счеты», а ООН американский лидер, по мнению Ли Ён Хо, хочет превратить в «гангстерское гнездо».



