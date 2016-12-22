Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре

Оппозиционное формирование Демократические силы Сирии, которое поддерживают США, объявило о захвате самого крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор Коноко. Об этом сообщил командующий оппозиционными силами, передает Reuters.



По его словам, оппозиционные силы отбили месторождение у боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Как отметил командующий, это месторождение стало первым подобным объектом с начала операции Демократических сил Сирии по захвату провинции Дейр-эз-Зор. «Это первое газовое или нефтяное месторождение в этой кампании, которое мы освободили», — сказал он

Коноко было открыто американской компанией, которая построила там завод, отмечает Reuters. Он был целью ударов американских ВВС. До военного конфликта завод обеспечивал газом потребителей и газовые станции.

В субботу, 23 сентября, главный представитель газовой компании The Syrian Gas Company в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид заявил, что 80% нефтяных месторождений в провинции находятся под контролем боевиков ИГ, а именно Коноко, Омар, Джафра, Эзба и Танак. По его словам, единственное месторождение, которое занимает сирийская армия — это нефтяное поле Ат-Тайем. На его территории находятся станции, нефтяной и газоперерабатывающий заводы.

Самое крупное месторождение — это Коноко, сообщил Аль-Хамид. Он отметил, что оно частично разрушено террористами, и раньше на нем возможно было добывать до 2 млн куб. м.

Представитель газовой компании также рассказал, что террористы специально уничтожают инфраструктуру на газовых месторождениях. Он сообщил, что Омар и Танак были полностью разрушены боевиками. Также боевики взорвали газопровод на юго-востоке Дейр-эз-Зора, соединяющий Коноко с городом Хомс.

В четверг, 21 сентября, Министерство обороны России заявило, что город Дейр-эз-Зоре, который на протяжении трех лет находился в блокаде ИГ, будет освобожден в течение ближайшей неделе. Сирийские войска выбили боевиков из района Джафра, тем самым отрезав снабжение частей города, которые пока заняты террористами.