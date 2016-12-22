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Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне
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Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне
Бизнес, 03:46
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Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне

Онлайн служба такси Uber готова идти на уступки в переговорах с транспортной системой Лондона, которая отозвала у сервиса лицензию. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Главный управляющий офисом Uber в Лондоне Том Элвидж заявил в интервью изданию в своем обращении к лондонскому транспортному департаменту и к мэру города Садику Хану: «Мы хотим знать, что мы можем сделать, сесть и работать вместе, чтобы это уладить». Источник газеты, близкий к транспортной системе Лондона, рассказал, что переговоры между Uber и городскими властями возможны.

В свою очередь, Элвидж заявил, что представители городских властей на протяжении нескольких месяцев отказывались провести содержательные переговоры о возобновлении лицензии для Uber или точно сказать в каким реформах нуждается компания. «Нас не просили ничего изменить. Мы бы хотели знать, что мы можем сделать. Но для этого нужен диалог, который нам не предоставляется», — сказал главный управляющий офисом Uber.

По данным источников Uber, мэр Лондона отказывается встречаться с представителями компании на протяжении 16 месяцев, с тех пор как он занял пост градоначальника.

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В пятницу, 22 сентября, сообщалось, что руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у Uber. Разрешение на таксомоторную деятельность у сервиса заканчивается 30 сентября. В лондонском транспортном департаменте объяснили свое решение тем, что Uber не соответствует требованиям, которые действуют для такси, а именно в должной мере не предупреждает криминальные происшествия, не прозрачно оформляет медицинские сертификаты и справки об отсутствии судимости у водителей и использует систему Greyball. Она позволяет вводить в заблуждение городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где деятельность компании запрещена и ограничена.

Uber в течении 21 дня может оспорить решение об отказе в продлении лицензии. Мэр Лондона поддержал позицию транспортной системы Лондона по вопросу Uber. Он отметил, что компании в британской столице должны придерживаться правил и высоких стандартов, «когда речь идет о безопасности клиентов». «Было бы неправильно, если бы TfL (транспортная система Лондона, — прим. РБК) продолжала лицензировать Uber, зная об угрозе безопасности лондонцев», — сказал Садик Хан.

Теги: Uber , Лондон , Такси
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