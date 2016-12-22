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Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине
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Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине
Украинский кризис, 03:01
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Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что «сейчас весь канадский бизнес готов прийти» на Украину. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики.Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину.», — сказал Порошенко.

В субботу, 23 сентября, украинский лидер во время визита в Канаду встретился с главой местного МИД Христей Фриланд. Как написал Порошенко на своем Facebook, переговоры проводились на украинском языке. Украинский президент выразил благодарность Фриланд за «личную поддержку Украины». По его словам, они обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос реализации Минских соглашений.

Кроме того, украинский президент и Фриланд поговорили о реализации плана по миротворческой миссии ООН в зоне украинского конфликта. Порошенко написал, что он и глава канадского МИД «скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Украина рассчитывает, что Канада займет «принципиальную позицию» в вопросе санкции против России, в контексте председательства в Большой семерке, написал Порошенко.

Как сообщил глава администрации президента Украины Константин Елисеев «Укринформу», самое главное, что Украина получила от рабочего визита президента в Канаду — это «стратегическую поддержку одного одной из самых влиятельных стран мира». Он рассказал, что, так как Канада станет председателем саммита Большой семерки в 2018 году, то Киеву очень важно согласовать с этой странной «определенные позиции» и обеспечить, чтобы украинская проблематика была включена в повестку дня G7.

Елисеев отметил, что, если раньше миротворческая миссия в Донбассе была только идеей Украины, то теперь это «инициатива всего цивилизованного демократического мира». «Очень приятно, что наша позиция, по сути, стала позицией мира», — сказал глава администрации украинского президента.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

В четверг, 21 сентября, Порошенко после встречи с американским президентом США Дональдом Трампом на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США «полностью поддерживают предложение Украины» о размещении миротворцев ООН на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, в том числе на границе с Россией. Украинский лидер полагает, что развертывание миротворческой миссии на этих территориях «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идей ввода миротворцев на Украину. Однако, по мнению российского лидера, они должны находиться на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев ДНР и ЛНР. Он отметил, что миротворцы должны будут защищать наблюдателей ОБСЕ, и размещение миссии необходимо согласовать с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Теги: Канада , Петр Порошенко , Бизнес
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