Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сотрудничает с Северной Кореей. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Иран только что запустил баллистическую ракету, которая может достигнуть Израиля. Они еще работают с Северной Кореей. Не очень у нас хорошее соглашение», — сказал Трамп.

Во вторник, 19 сентября, выступая с речью на Генеральной ассамблее ООН, американский президент заявил, что соглашение с Ираном по ядерной программе было «одним из худших и самых неравный из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты». Трамп сказал, что эта договоренность — «позор» для США.

В субботу,23 сентября, Иран успешно провел тестовый запуск баллистической ракеты «Хорремшехр». Впервые она была продемонстрирована широкой публике в пятницу, 22 сентября, на военном параде в Тегеране. По словам бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Амира-Али Хаджизаде, дальность полета ракеты составляет 2 тыс.км. Он отметил, что она также может нести несколько боеголовок. Хаджизаде добавил, что «Хорремшехр» будет принята на вооружение иранской армии «в ближайшем будущем».



В свою очередь, иранский лидер Хасан Рухани сказал, что Иран продолжит развивать свой военный потенциал, и другие страны не смогут ему помещать. Он отметил, что Тегеран не будет применять оборонное вооружение для нападения, и подчеркнул, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году.

