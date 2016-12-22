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Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек
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Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек
Общество, 01:02
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Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек

На Пуэрто-Рико жертвами урагана «Мария» стали 10 человек. Об этом сообщили местные власти, передает CNN.

Ранее, в субботу, 23 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело сообщал о гибели одного человека. По его словам, он умер от того, что на его голову упала деревянная панель, которую ветер оторвал от здания.

Власти приняли решение эвакуировать города около реки Гуаятака из-за опасений, что обрушится дамба. Кроме того, на острове из-за «Марии» отключилось электроснабжение.

В Доминике в результате шторма погибли 14 человек. Представитель правительства Доминики Чарльз Чонг сообщал, что у жителей страны нет еды и воды, и они находятся «на грани выживания». Он добавил, что также участились случаи мародерства.

Центр по наблюдению за ураганами предупреждает, что ураган «Мария» движется к восточному побережью США. «Более вероятно, что ураган окажет прямое воздействие вдоль побережья на следующей неделе», — говорится в заявлении центра. По прогнозам синоптиков, у американского побережья могут образоваться сильные волны и течения. В центре отметили, что в воскресенье, 24 сентября, шторм «Мария» будет двигаться от Багам в сторону Атлантического океана.

В МИД России посоветовали россиянам не ездить в страны Карибского бассейна из-за урагана. В том числе, российское внешнеполитическое ведомство призвало туристов отложить путешествия в Пуэрто-Рико, Доминику, на Багамские острова и в Доминиканскую Республику.

Теги: ураган , Пуэрто-Рико , ураган "Мария"
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