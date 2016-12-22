СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве

На западе Москвы из жилого дома эвакуированы 230 человек из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает ТАСС.



По словам собеседника агентства, поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в жилом доме на улице Кунцевская. Было принято решение эвакуировать здание, отметил он.

Позднее источник ТАСС сообщил, что прибывшие на место кинологи не обнаружили в доме заложенную бомбу. Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что сотрудники правоохранительных органов уходят из здания, а жильцы дома возвращаются в свои квартиры.



С начала сентября в российские города начали поступать анонимные звонки о якобы заминированных зданиях. Из-за таких сообщений были эвакуированы здания в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Тюмени, Перми, Брянске, Челябинске и других городах России. Как рассказал источник РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. В свою очередь, глава МЧС Владимир Пучков оценил ущерб в 1 млрд руб.