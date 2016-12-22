Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР

Американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 Eagle пролетели около вод Северной Кореи. Об этом сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, передает Reuters.

По ее словам, военные самолеты находились в международном воздушном пространстве. Уайт отметила, что таким образом американские ВВС, продемонстрировали, какие у США есть военные возможности. Она рассказала, что самолеты пролетели к северу от демилитаризованной зоны, которая разделяют Северную и Южную Кореи. B-1B Lancer вылетел из военной базы Гуам, а истребители F-15 Eagle, которые сопровождали бомбардировщики, — из Окинавы в Японии.

«Миссия заключается в том, чтобы продемонстрировать намерения США и ясно донести, что президент (президент США Дональд Трамп, — прим. РБК) обладает множеством военных инструментов, чтобы победить любую опасность», — заявила Уайт. Она отметила, что военная программа Северной Кореи является «серьезной угрозой». «Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей, чтобы защитить нашу родину и наших союзников», — подчеркнула представитель Пентагона.

В субботу, 23 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН глава МИД Северной Кореи Ли Ён заявил, что ракетный удар по США «неизбежен». Таким образом, он прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне, когда американский президент назвал его «человеком-ракетой». Подобное сравнение глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи назвал «оскорблением высочайшего достоинства» его страны. Он подчеркнул, что такими словами Трамп сделал «неизбежным визит» ракет КНДР на «материковую территорию США». Глава северокорейского МИД отметил, что ядерные силы Пхеньяна практически полностью сформированы.



Во вторник, 19 сентября, Трамп на сессии Генассамблеи ООН заявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, в том случае если северокорейская республика будет представлять угрозу. В свою очередь, Ким Чен Ын назвал американского президента «испуганной собакой» и расценил его заявление, как объявление войны.