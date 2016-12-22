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Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции
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Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции
Общество, 22:40
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Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который был задержан в центре Москвы, решили оставить в полиции до понедельника, 25 сентября. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Сергея Удальцова оставляют до суда (до понедельника) в ОВД Тверское», — говорится в сообщении. На странице координатора «Левого фронта» уточняется, что Удальцова доставили в ОВД Тверское, где оформили по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Материалы будут переданы в суд. Сергей Удальцов с протоколом не согласен, будет оспаривать задержание в суде», — говорится в сообщении.
Сергея Удальцова задержали возле Страстного бульвара в столице ранее 23 сентября. Он был задержан до начала несогласованной акции «Антикапитализм». «Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они [участники акции] «собрались для проведения несанкционированной акции», — говорил Удальцов. Также полицейские, по его словам, задержали еще более 30 человек.

В их числе был основатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, рассказал РБК активист Рабочей революционной партии Александр Зимбовский, который также оказался в полицейском автобусе. По его словам, полицейские начали задерживать людей после того, как были раскрыты баннеры против капитализма. «После этого начали задерживать тех, кто вел видеосъемку задержаний, — отмечал Зимбовский.

Ранее Серегей Удальцов заявил, что представители левых организаций и движений подали заявку на проведение марша «Антикапитализм 2017» на Страстном бульваре, однако московские власти не согласовали проведение мероприятия. По его словам, власти также не предоставили альтернативных маршрутов. В связи с этим 23 сентября предполагались «народные гуляния, без флагов и транспарантов», говорил кооординатор «Левого фронта».

Теги: Москва , Сергей Удальцов , «Левый фронт»
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