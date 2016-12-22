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У берегов Швеции задержали россиян за управление судном в нетрезвом виде
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У берегов Швеции задержали россиян за управление судном в нетрезвом виде
Общество, 19:33
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У берегов Швеции задержали россиян за управление судном в нетрезвом виде

Полиция Швеции в субботу утром, 23 сентября, задержала двух россиян, капитана грузового судна и его помощника, после того как их судно село на мель недалеко от города Оскарсхамн, сообщает шведское издание Barometern со ссылкой на местную полицию. Задержанных подозревают в управлении судном в нетрезвом состоянии.

В российском посольстве в Швеции агентству «РИА Новости» заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.

Позднее агентство со ссылкой на представителя полиции Кальмарской губернии Фредрика Братта сообщило, что оба задержанных останутся под стражей. «Прокурор принял решение оставить задержанных под арестом», — приводит агентство слова своего собеседника.

Речь идет о грузовом судне, которое шло под флагом Фарерских островов. Оно вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна.

Похожий случай произошел в январе прошлого года у берегов Дании. Тогда российский сухогруз «Иван Бобров» был задержан по требованию датских властей за опасное маневрирование. Экспресс-анализ, проведенный на борту, показал, что капитан сухогруза, его первый помощник и инженер находились в состоянии опьянения, после чего все трое были задержаны.
 

Теги: Швеция
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