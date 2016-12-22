На Кубани неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии

На Кубани вооруженный мужчина проник на охраняемый объект и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом говорится в заявлении краевого управления МВД, поступившем в РБК.

По данным полиции, около 8:45 нетрезвый мужчина 1974 года рождения проник на охраняемый объект, из-за чего сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники Росгвардии, и мужчина открыл по ним огонь из-за закрытой двери. Затем «спустя некоторое время», по данным МВД, мужчина совершил самоубийство.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, устанавливаются причины произошедшего.

Дежурный пресс-службы краснодарского управления МВД в разговоре с РБК отказался уточнить есть ли раненные среди сотрудников Росгвардии.





