Главред «Нового Калининграда» заявил о поджоге его мотоцикла

Главный редактор городского портала «Новый Калининград» Алексей Милованов заявил РБК, что кто-то поджег его мотоцикл в ночь на 23 сентября. «В 01:49 ночи я увидел из окна, что мой мотоцикл горит. Это видели и свидетели. Вызвал пожарную и полицию. Полиция собрала мазки и положила в баночку, спрашивали про заказчиков и кто мои враги. Эксперт взял анализ и сказал, что теперь есть еще вещдок», — рассказал собеседник РБК.

​Он связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. «Буквально в пятницу [22 сентября] вечером опубликовал материал о методах давления местных властей на наши СМИ последние 12 лет», — уточнил он.

Речь идет о статье, которая по словам главного редактора «Нового Калининграда», была опубликована на портале 22 сентября.

​На своей странице в Facebook Алексей Милованов опубликовал фотографию, на которой видно, как горит мотоцикл.

По данным РБК, отдел информации и общественных связей УМВД России по Калининградской области оказался недоступен для комментариев.