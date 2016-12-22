Властям Финляндии направили заявку на строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая «Газпрому», передала властям Финляндии заявку на получение разрешения на строительство трубопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2») в Балтийском море. Об этом сообщает местное издание Kaleva.
По данным газеты, строительство предполагается в исключительной экономической зоне страны, заявка была подана в Министерство экономики и занятости на этой неделе. «Чтобы получить разрешение, требуется согласие финского правительства», — сказано в сообщении.
Для одобрения властей, подчеркивает Kaleva, необходима оценка воздействия строительства на окружающую среду.
По проекту «Северный поток-2», должны быть построены две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Финансирует проект оператор строительства Nord Stream 2 AG и пять европейских партнеров «Газпрома», а именно Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall.