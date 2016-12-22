Сеул зафиксировал землетрясение магнитудой 3,4 в КНДР

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Северной Кореи. Об этом со ссылкой на южнокорейские власти сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, очаг землетрясения залегал на глубине 0 км. Сеул не исключает, что явление стало «результатом взрыва» в рамках очередных ядерных испытаний Пхеньяна. Само землетрясение произошло в провинции Хамген-Пукто, где находится «известный ядерный объект Северной Кореи Punggyeri».

Как отмечает китайское агентство Xinhua, эпицентр находился примерно в том же месте, что и аналогичное мелководное землетрясение 3 сентября, которое было вызвано «шестым» и «крупнейшим» ядерным испытанием Северной Кореи.

При этом в Южной Кореи заявили, по данным Reuters, что специалисты не исключают и природный характер явления, поскольку никаких звуковых волн, характерных для техногенных землетрясений, не обнаружено.

Ранее, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около шести баллов. В ответ Совбез ООН осудил действия Пхеньяна и одобрил разработанную США резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР.