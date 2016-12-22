В Росавиации объяснили задержки рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово

Длительные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово связаны с ее «не урегулированной» задолженностью перед топливно-заправочными организациями. Об этом представитель Росавиации сообщил РБК.

По словам представителя, «ВИМ-Авиа» приступила к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения. «Сегодня утром топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы», — пояснили в Росавиации.

Ранее РБК сообщал о задержке 14 рейсов авиакомпании. С вечера 22 сентября были отложены рейсы по России — в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.

Как сообщал РБК клиент «ВИМ-Авиа» Артур Нечаев, вылет его рейса на 06:00 был отложен на шесть часов, однако пассажир не мог долгое время дозвониться до представителей авиакомпании.

В конце июня транспортная прокуратура возбудила дело против «ВИМ-Авиа» из-за задержки более 170 рейсов в период с 28 мая по 12 июня. Как выяснили в надзорном ведомстве, задержки рейсов происходили из-за технического состояния, а также позднего прибытия самолетов авиакомпании.