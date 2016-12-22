Лидер «Святой Руси» арестован за давление на кинотеатры из-за «Матильды»

Против ​главы движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина возбудили уголовное дело, связанное с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда». Об этом РБК сообщил источник в МВД.

О возбуждении уголовного дела по ст. 179 УК РФ «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По факту принуждения <...> к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», — пояснила Волк. При этом в МВД не стали называть фамилию подозреваемого.

​О том, что речь идет об Александре Калинине, РБК сообщил источник в МВД. «Дело пока возбуждено по факту давления на кинотеатры. Само собой, что речь идет о Калинине. По тексту на сайте и так очевидно, что речь идет о нем — он пока идет по статье 91 «Основания задержания подозреваемого», — рассказал собеседник РБК.

По данным «Интерфакса», экспертиза проверяет записанные Калининым ролики на признаки разжигания межнациональной розни.

Ранее, 20 сентября, лидера «Святой Руси» задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД подозрению в призывах к противоправным действиям. После допроса Калинин был отпущен, однако в четверг задержан вновь. К вечеру четверга обвинение ему не предъявили.