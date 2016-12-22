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Пианист Мацуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано
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Пианист Мацуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано
Общество, 11:32
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Пианист Мацуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано

Народный артист России, пианист Денис Мацуев увидел прогресс в игре российского президента Владимира Путина на фортепиано перед встречей с с председателем КНР Си Цзиньпином 14 мая. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.

«Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс», — отметил Мацуев, комментируя исполнение российским лидером «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого («Город над вольной Невой»).

Пианист добавил, что Путин не просил его об уроках игры на фортепиано, но если бы это случилось, он посоветовал бы ему достойного педагога.

Мацуев подчеркнул, что президент часто посещает концерты классической музыки, где играет музыкант. «Открытие конкурса Чайковского, новой сцены Мариинки... Все не упомню», — уточнил он.

Владимир Путин сыграл на рояле мелодии двух песен: «Московские окна» и «Город над вольной Невой», когда ждал встречи с китайским лидером Си Цзиньпином 14 мая. Это произошло после выступления президента России на открытии международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина
(Видео: Телеканал РБК)

В январе 2014 года Путин поздравил студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с Днем российского студенчества. После выступления с краткой речью и ответов на вопросы учащихся президент
сыграл на рояле мелодию песни «Московские окна» и спел песню. 

В октябре 2010 года (когда Путин был премьер-министром), он сыграл на пианино «С чего начинается Родина» и спел песню на благотворительном концерте в поддержку российской деятельности по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге.

Теги: Владимир Путин , Денис Мацуев , фортепиано
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