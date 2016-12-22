СМИ узнали об аресте экс-главы «дочки» «Ростеха» за хищение в 20 млн

Таганский райсуд Москвы арестовал экс-гендиректора оборонного предприятия «Аэроприбор-Восход», входящего в госкорпорацию «Ростех», Юрия Варнякова. Он обвиняется в хищении у «Аэроприбора» 20 млн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, уголовное дело в отношении Варнякова возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) УВД по Центральному административному округу Москвы. Основанием стало обращение представителей компании «Радиоэлектронные технологии», владеющей 54% акций «Аэроприбора». Как рассказал «Коммерсанту» источник, Варняков, возглавлявший в 2013–2014 годах «Аэроприбор», передал 20 млн руб. неназванной фирме за переоформление здания, принадлежащего «Аэроприбору». При этом следствие полагает, что работы были выполнены работниками самого «Аэроприбора», а деньги похищены.
Своей вины, по данным источников газеты, бывший гендиректор компании не признает. Варняков обжаловал решение об аресте в Мосгорсуде, однако инстанция оставила решение Таганского райсуда в силе.
В 2015 году по делу хищений из «дочки» «Ростеха» против Варнякова уже пытались возбудить дело, однако тогда правоохранители состава преступления в действиях гендиректора не нашли.