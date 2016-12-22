Руководству АЛРОСЫ снизят зарплату после трагедии на руднике «Мир»

Высшему руководству АК АЛРОСА (занимается добычей алмазов), владеющей рудником «Мир», на котором в августе произошло затопление, снизят вознаграждение в третьем квартале 2017 года на 30%. Об этом заявил президент компании Сергей Иванов на субботнем заседании наблюдательного совета АЛРОСЫ в якутском городе Мирном, сообщает издание FlashSiberia.

Окончательные причины затопления на руднике «Мир» не установлены, добавил глава Министерства финансов России, председатель наблюдательного совета алмазного холдинга Антон Силуанов. Он отметил, что были рассмотрены вопросы по принятию срочных мер, которые позволили бы не допустить подобные ЧП на производственных объектах компании.

На заседании рассматривались предварительные результаты анализа причин действий по ликвидации последствий аварии на руднике.

Прорыв воды на руднике «Мир» в городе Мирном, где добывают алмазы, произошел 4 августа. На тот момент в шахте находился 151 человек. На поверхность подняли 143 горняка. Восемь человек остались под землей.​

Поисково-спасательная операция на руднике была остановлена 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не получилось.

Спасатели считают, что пропавшие восемь человек уже не могут быть найдены живыми.

В компании АЛРОСА пообещали выплатить материальную помощь родным пропавших без вести в размере 14,4 млн руб.