В Москве ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Круг света»

В столице на десяти улицах ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля «Круг света». Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

В субботу, 23 сентября, С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по участку улицы Академика Королева (от Ботанической до Аргуновской улицы), по Новомосковской улице (от пересечения с 1-й Останкинской до Академика Королева), а также по 1-й Останкинской (от Ботанической улицы до проезда Останкинского сквера).

Кроме того, введены ограничения 23 сентября с 21:00 до 23:00 на улицах Ботаническая (от 1-й Останкинской до Академика Королева), Дубовая Роща (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской улицы), Новомосковская (от 1-й Останкинской до проезда Дубовой Рощи).

В том числе с 23 сентября по 27 сентября в период с 17:00 до 23:00 ограничено движение на улице Петровка (от Кузнецкого Моста до Театрального проезда) и на участке Новоцарицынского шоссе.

Фестиваль «Круг света» проводится в Москве седьмой раз. Мероприятие открывается сегодня в Останкино и в течение недели будет проходить на шести площадках города (Останкино, Строгино, Царицыно, Театральная площадь, Digital October, концертный зал «Мир» на Цветном бульваре).