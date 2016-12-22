В Греции разбился частный самолет

В горном районе греческого города Комотини разбился частный самолет СТ2К. В результате аварии погибли два человека, сообщает Patras Times.
По данным издания, самолет направлялся из Александруполиса в Румынию в 12:37 по местному времени. Воздушное судно летело в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом. Позднее спасатели обнаружили обломки СТ2К и тела погибших в районе Керасиа.
Как сообщила местная полиция, в результате аварии погибли два гражданина Украины — муж и жена. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее при крушении легкомоторного самолета в американском штате Джорджиа погибли три человека. Самолет по неустановленной причине рухнул в лесистую местность, в кабине находились пилот и супружеская пара.