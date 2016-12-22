Венесуэла назвала нарушением международных прав введенные Канадой санкции

Введенные Канадой санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 чиновников страны являются нарушением международных прав. Об этом заявили в МИД Венесуэлы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Венесуэла категорически отвергает решение правительства Канады о введении незаконных санкций в отношении высокопоставленных должностных лиц венесуэльского государства, что является грубым нарушением <…> международного права и правил, регулирующих дружеские отношения и сотрудничество между государствами» — говорится в заявлении.

В МИД Венесуэлы считают, что санкции «нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государств и стремятся подорвать мир и социальную стабильность, достигнутые после формирования Национального учредительного собрания».

Ранее правительство Канады ввело санкции против Мадуро и еще 39 венесуэльских чиновников. Их активы, подпадающие под юрисдикцию Канады, будут заморожены, а канадским фирмам запретили вести бизнес с компаниями членов санкционного списка. Канада приняла решение ввести санкции из-за «антидемократического поведения» Мадуро и его приближенных.

США в начале августа ввели санкции против восьми венесуэльских политиков, включая брата экс-президента Уго Чавеса Адана. Он является секретарем президентской комиссии при Учредительном собрании Венесуэлы. Активы венесуэльских чиновников в США были заморожены, им также запретили посещать Штаты.

В конце июля Минфин США ввел санкции против Мадуро в связи с проведенными выборами в Учредительное собрание. Активы президента Венесуэлы, подпадающие под юрисдикцию США, подверглись заморозке. По словам секретаря казначейства Стивена Мнучина, Мадуро является «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа».