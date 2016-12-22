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Венесуэла назвала нарушением международных прав введенные Канадой санкции
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Венесуэла назвала нарушением международных прав введенные Канадой санкции
Политика, 07:27
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Венесуэла назвала нарушением международных прав введенные Канадой санкции

Введенные Канадой санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 чиновников страны являются нарушением международных прав. Об этом заявили в МИД Венесуэлы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Венесуэла категорически отвергает решение правительства Канады о введении незаконных санкций в отношении высокопоставленных должностных лиц венесуэльского государства, что является грубым нарушением <…> международного права и правил, регулирующих дружеские отношения и сотрудничество между государствами» — говорится в заявлении.

В МИД Венесуэлы считают, что санкции «нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государств и стремятся подорвать мир и социальную стабильность, достигнутые после формирования Национального учредительного собрания».

Ранее правительство Канады ввело санкции против Мадуро и еще 39 венесуэльских чиновников. Их активы, подпадающие под юрисдикцию Канады, будут заморожены, а канадским фирмам запретили вести бизнес с компаниями членов санкционного списка. Канада приняла решение ввести санкции из-за «антидемократического поведения» Мадуро и его приближенных.

США в начале августа ввели санкции против восьми венесуэльских политиков, включая брата экс-президента Уго Чавеса Адана. Он является секретарем президентской комиссии при Учредительном собрании Венесуэлы. Активы венесуэльских чиновников в США были заморожены, им также запретили посещать Штаты.

В конце июля Минфин США ввел санкции против Мадуро в связи с проведенными выборами в Учредительное собрание. Активы президента Венесуэлы, подпадающие под юрисдикцию США, подверглись заморозке. По словам секретаря казначейства Стивена Мнучина, Мадуро является «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа».

Выборы в Учредительное собрание Венесуэлы прошли 30 июля. Новый орган заявлял о скором реформировании Конституции, после чего собрание смогло бы распустить венесуэльский парламент, в котором 65% мест занимают представители оппозиции. Согласно официальным данным, явка на выборы составила около 41,53%. По информации оппозиции, реальная явка составила лишь 12%. В середине июля оппозиционеры провели собственный референдум, на котором 98% избирателей проголосовали против реформирования Конституции.
Теги: Канада , Венесуэла , Санкции
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