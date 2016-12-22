Мужчина с мачете захватил заложников в отделении банка в штате Теннесси

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Власти Калининградской области пообещали помочь семьям погибших в ДТП

В Калифорнии произошли два землетрясения магнитудой до 5,7 баллов

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Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 293 человек

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