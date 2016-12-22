В Калифорнии произошли два землетрясения магнитудой до 5,7 баллов

Два землетрясения произошли в штате Калифорния в США 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Первое землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло в 218 км к западу от города Ферндейл, расположенного на побережье Тихого океана в Калифорнии. Оно было зафиксировано в 19:50 по местному времени (22:50 мск). Очаг землетрясения находился в акватории океана на глубине 15,1 км.
Второе землетрясение магнитудой 3,9 баллов было зафиксировано в 23:17 по местному времени (01:17 мск). Оно произошло в 14 км от Ферндейла в океане на глубине в 25,4 км.
По данным газеты Los Angeles Times, жители прибрежных районов Калифорнии ощущали подземные толчки, однако пока сообщений о пострадавших или погибших в результате землетрясения не поступало.