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В Москве задержали напавшего с ножом на работника Сбербанка студента МАИ
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В Москве задержали напавшего с ножом на работника Сбербанка студента МАИ
Общество, 01:37
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В Москве задержали напавшего с ножом на работника Сбербанка студента МАИ

Сотрудники полиции задержали студента Московского авиационного института (МАИ), который вечером 22 сентября напал с ножом на сотрудника одного из столичных отделений Сбербанка. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Сбербанка.

«В пятницу во второй половине дня во время получения банковских карт студентами МАИ один из них попытался получить карту в обход очереди и вступил в словесную перепалку с сотрудником Сбербанка. Во время перепалки студент нанес ножевое ранение сотруднику банка», — рассказал собеседник агентства.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь раненому работнику Сбербанка, госпитализация не потребовалась. Напавшего студента задержала полиция. Сотрудник Сбербанка также обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту нападения.

Теги: Москва , Сбербанк , МАИ , мужчина с ножом
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